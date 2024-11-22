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  • 5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheliden 20'si tutuklandı
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5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheliden 20'si tutuklandı

Sakarya merkezli futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin organizasyon şebekesi kurulduğu tespiti üzerine polis ekiplerince 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA22 Kasım 2024 Cuma 20:39 - Güncelleme:
5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheliden 20'si tutuklandı
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Sakarya merkezli bir şebekenin '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' hakkında kanuna aykırı şekilde yasa dışı bahis organizasyonu kurduğu belirlenmesi üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Ağrı ve Giresun'da eş zamanlı operasyon başlattı. İllegal internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan, oynanmasına imkan sağlayan ve aracılık eden kişilerle ilgili 58 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya merkezli kurulan bu şebekenin yasa dışı bahis organizasyonunun işlem hacminin ise yaklaşık 2 buçuk milyar liraya yakın olduğu öğrenilirken, gözaltı kararı verilen kişilerin banka hesap hareketleri de inceleme altına alındı.

22'SİNE ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ UYGULANDI

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun, 13'ü ise emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest kaldı. Diğer 45 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları adli makamlarca "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22'sine adli kontrol hükümleri uygulandı.

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