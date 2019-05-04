5 ilde imar yolsuzluğu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydınmerkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan iki kişiyle birlikte şüpheli sayısı 66'ya yükseldi.

Aydın ve çevre illerde hazineye ait denize yakın kıymetli araziler üzerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Müdürlüğünde görevli kamu personeli, mahalle muhtarları ve harita mühendisleri aracılığıyla usulsüz işlemlerin yapıldığına dair, Didim Kaymakamlığı, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığına çeşitli ihbarlar ulaşması sonucu soruşturma başlatıldı.

Düzenlenen ilk operasyonda 49 şüpheliye işlem yapılırken, bu şüphelilerden aralarında ikisi eski muhtar 8'i Nitelikli Dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. 37 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam eden çalışmalar kapsamında, 30 Nisan'da, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak-vermek ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından Ankara, İzmir, Aydın, Mardin, Mersin ve İstanbul'da 15 kişi yakalandı.

1 Mayıs'ta düzenlenen son operasyonda ise biri Didim Milli Emlak Müdürlüğü'nde görevli memur olmak üzere iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan 66 kişiden 13'ü tutuklanırken, 45 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın elde edilen yeni deliller ışığında genişletilerek devam edeceği öğrenildi.