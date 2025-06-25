Havaların ısınması orman yangınları beraberinde getirdi. Balıkesir, Karabük, Muğla, İzmir ve Antalya'da çıkan orman yangınları paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine yangınlara hem havadan hem de karadan çok sayıda ekip müdahaleye başladı.

KARABÜK'TE ORMAN YANGINI

Merkeze bağlı Cumayanı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgesine İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, alevlere 15 araç, 56 personel ve 1 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Yavuz, "Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1 hektara yakın alan zarar gördü. Herkese çok geçmiş olsun." dedi.

Yavuz, hava sıcaklıklarının arttığını belirterek, "Ormanların korunmasıyla ilgili konularda vatandaşlarımızı dikkatli ve özenli olmaya davet ediyoruz. 2 Haziran-31 Ekim arasında ormanlara görevli ve izinli olanlar dışında girişler yasak. Kurala uyulmadığı zaman gerekli tedbirlerin ve idari yaptırım kararları uygulanacak." diye konuştu.

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Turunçova Mahallesindeki seralar ve yerleşim yeri yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Beyobası Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

BALIKESİR'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kırsal Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.