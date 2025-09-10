İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

5 ilde sahte evrak ve rüşvet operasyonu: 46 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte evrak düzenlemeleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyon sonucu 46 şüpheli yakalandı.

10 Eylül 2025 Çarşamba 10:44
5 ilde sahte evrak ve rüşvet operasyonu: 46 şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli operasyonda, rüşvet karşılığı sahte evrak düzenledikleri öne sürülen 54 şüpheliden 46'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi.

Şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydının yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldıkları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenledikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 46'sı yakalandı. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

  • sahte evrak
  • rüşvet
  • operasyon
  • gözaltı

