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5 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yasa dışı silah ticareti operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Aralık 2020 Perşembe 07:07 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 07:07
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği görevlileri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 28 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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