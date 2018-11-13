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5 kilo esrarla yakalanan sanıklara hapis cezası verildi

Eskişehir'de 5 kilogram esrar ve 783 uyuşturucu hap ile yakalanan 4 sanıktan 2'si toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • İHA
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Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar A. C. Ö. (44) ve C. Ö. (41) ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz olarak yargılanan sanıklar H.U. ve M.A.A. ise duruşmaya katılmadı. Son savunmalarını yapan sanıklar, tahliye ve beraat taleplerinde bulundular. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar H.U. ve M.A.A'nın beraatına karar verirken, A. C. Ö.'ye 18 yıl 9 ay, C. Ö.'ye ise 10 yıl hapis cezası verdi.
 
Geçtiğimiz ocak ayında Eskişehir emniyeti tarafından takibe alınan 4 şüpheli, 5 kilogram esrar ve 783 uyuşturucu hapla yakalanmıştı.  Şüphelilerden, A.C.Ö ve C.Ö. tutuklanırken H.U. ve M.M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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