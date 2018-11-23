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5 kişilik hırsızlık çetesi aynı taktikle güpegündüz 6 marketi soydu

İstanbul Sultanbeyli’de 3’ü kadın 5 kişilik hırsızlık çetesi aynı taktikle güpegündüz 6 marketi soydu.

  • İHA
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Kadınların marketten alışveriş yapıyormuş gibi topladığı ürünleri çaldıkları anlar marketlerin güvenlik kamerasına yansıdı.  
 
Sultanbeyli’de organize olan 3’ü kadın 5 kişilik hırsızlık çetesi ilçede bulunan market sahiplerini canından bezdirdi. Hırsızlık çetesinin bir üyesi önce markete gelip inceleme yaptı. Daha sonra ise çetenin kadın üyeleri alışveriş yapıyormuş gibi markete girerek ellerine aldıkları sepeti doldurmaya başladı. Çıkış kapısında güvenlik önlemi olduğunu bilen hırsızlardan biri dışarıda bekledi. Market içerisindeki hırsızlar sepetleri doldurunca, dışarıda bulunan şüpheli kapıyı açtı.
 
Dikkat çekmeden sepetteki ürünleri arkadaşına veren hırsızlar, daha sonra hızlı bir şekilde çıkarak kayıplara karıştı. İlçeye dadanan çete aynı taktikle güpegündüz 6 marketi soyarken, yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

 

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