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5 kişiye sır infaz! Görüntüler ortaya çıktı

Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen ve 5 Irak uyruklunun hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin takibi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

AA20 Ocak 2023 Cuma 12:03 - Güncelleme:
5 kişiye sır infaz! Görüntüler ortaya çıktı
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının Artuklu-Nusaybin kara yolu Yeniköy mevkisinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturması sürüyor.

Irak plakalı cipteki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa'nın (69) olay yeri, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in de (45) tedavi gördüğü hastanede öldüğü saldırının ardından yakalanan 6 zanlıdan 2'si ifadeleri sonrası salıverildi, 4'ünün işlemleri devam ediyor.

- ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde, hafif ticari araçla bir dinlenme tesisine gelen şüphelilerin, hayatını kaybedenleri taşıyan cipin tesise giriş yapmasından bir süre sonra buradan ayrıldıkları görülüyor.

Saldırının yapıldığı yerdeki termal kamera görüntüsünde ise cip ve şüphelilerin bulunduğu aracın yol kenarında durması, kapıları açık olan cipin etrafında dolaşan zanlıların daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Zanlıların içinde bulunduğu aracın, saldırıdan sonra bir benzinlikten yakıt alması da akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasında görülüyor.

  • Mardin
  • cinayet
  • silahlı saldırı

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