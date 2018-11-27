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TİKA: 5 kıtada 150'den fazla ülkeye Türkiye'nin dost elini götürdük

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ali Maskan, 'TİKA olarak 5 kıtada 150'nin üzerindeki devlete, Türkiye'nin dost elini götürmek bizim için büyük bir şereftir.' dedi.

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Maskan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen "Gönül Coğrafyamızda Ayağa Kaldırılan Ecdad Yadigarı Eserler" konulu konferansta, TİKA'nın dünya üzerinde yaptığı projeler hakkında bilgi verdi.

Kurumun tüm gücünü milletten aldığına dikkati çeken Ali Maskan, "TİKA olarak 5 kıtada 150'nin üzerindeki devlete, Türkiye'nin dost elini götürmek bizim için büyük bir şereftir. Bizlere bu hizmetleri yapmaya bu aziz milletin bize verdiği güç sevk ediyor. Şu an dünyanın gayrisafi milli hasılaya oranla en fazla insani yardımı yapan ülkesiyiz. Kazandığımızın ciddi oranını kardeşleriyle paylaşan bir ülkeyiz. Şu an dünya ortalaması yüzde 20 iken biz bu seviyeyi fazlasıyla geçiyoruz." diye konuştu.

Maskan, TİKA'nın son yıllarda başlattığı en büyük projelerden birinin de Sudan'da bulunan Sevakin adasının restorasyonu olduğunu belirterek, "Bu ada 1900'lü yılların başında yıkılmaya terk ediliyor. Biz buranın kurtulması için Sudan hükümetiyle bir anlaşma yaptık ve adanın eski güzel günlerine dönmesi için çalışmalara başladık. Bunun gibi bir projeyi Sudan topraklarında yapmak büyük sorumluluk." ifadesini kullandı.

TİKA'nın Eritre'de projeler yürüttüğüne de dikkati çeken Ali Maskan, Hicaz Demir Yolu'nun ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

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