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Güncel

5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları şaşırtıyor

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle 5 metrelik sarkıtlar oluştu.

IHA27.01.2020  09:13 - Güncelleme: 27.01.2020  09:13

Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle yaylada metrelerce uzunluğundaki buz sarkıtları oluştu.

Yayla sakinlerinden Kazım Cingirt, metrelerce uzunluğundaki buz sarkıtlarının daha öncesinde görmedikleri söyledi. Çambaşı Yaylası’nın özellikle geceleri çok soğuk olduğunu ifade eden Kazım Cingirt, “Yaylada yaşanan aşırı soğuk nedeniyle 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Yine yaylada bulunan göllerde dondu” dedi.

DSİ GÖLETİ DE DONDU

Öte yandan aşırı soğuk hava nedeniyle Çambaşı merkezinin hemen altında bulunan DSİ göleti ise dondu.

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