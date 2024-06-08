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Güncel

5 milyar liralık ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 milyar 93 milyon 213 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
5 milyar liralık ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 5 milyar 93 milyon 213 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına dünden itibaren aktarılmaya başlandı.

Bakanlığın paylaşımında söz konusu destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Bu kapsamda, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 4 milyar 539 milyon 601 bin lira, hububat-baklagil ve dane mısır desteği için 492 milyon 697 bin 73 lira, düve alım desteği için 47 milyon 590 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 35 bin 638 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 3 milyon 680 bin 300 lira, mazot ve gübre desteği için 608 bin 989 lira ödeme gerçekleştiriliyor.

Yağlı tohumlu bitkiler desteği ile hububat-baklagil ve dane mısır desteği ödemeleri çiftçilerin kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılıyor.

Kimlik numarasının son hanesi 0-2-4, vergi kimlik numarasının son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlara dünden itibaren ödemeleri yapıldı. Kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 6-8 olanlar için ödemeler 14 Haziran Cuma günü saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek.

Diğer destekler ise tek parça olarak dün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

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