28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8505
  • 6,5946
  • 250.43
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

5 milyon emekli intibak bekliyor

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak umudu sürüyor. TÜED yetkilisi, 'Gözümüz Meclis’te. Promosyon yolunu açan hükümet, intibak konusunda da aynı hassasiyeti gösterecektir' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. AİHM, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. 
 
YARGI YOLU KAPANDI 
 
Ancak emeklilerin intibak umudu sürüyor. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın 2000 yılı sonrası emekli olanlara da uygulanması talebi kapsamında, ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurulduğunu belirtti. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun başvuruyu haklı bulması üzerine, üyeleri İbrahim Avcı'nın, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtığını vurgulayan Yazıcıoğlu, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Mahkeme davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay mahkemenin kararını onayınca, İbrahim Avcı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. 
 
ÇALIŞMALAR SÜRECEK 
 
Mahkemede anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. Bu gelişmeler üzerine, yasal süreci son noktasına kadar yürütmek adına AİHM'e başvurdu.” Yazıcıoğlu, AİHM'in ret kararıyla intibakla ilgili hukuksal mücadelenin sona erdiğini ifade ederek, çözümün parlamentoda, yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba göstereceklerini bildirdi. 
 
(Güneş)
 

Trump destekçisine `milkshake´li saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sultanbeyli'de korkutan yangın

Sultanbeyli'de korkutan yangın

Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti

Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti

Tayland'da eski başbakana 2 yıl hapis kararı

Tayland'da eski başbakana 2 yıl hapis kararı

Fransa’daki görüşme sonrası açıklama: İran terörist bir ülke

Fransa’daki görüşme sonrası açıklama: İran terörist bir ülke

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

'Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı'

'Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı'

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Avrupa'ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldı

Avrupa'ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldı
 

POPÜLER HABERLER

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Toplu ödeme yap emekli ol

Toplu ödeme yap emekli ol

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA