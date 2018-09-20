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5 milyon liralık "tarihi eser" pazarlığına polis baskını

Ankara'da Bizans dönemine ait olduğu belirlenen çok sayıda tarihi eseri 5 milyon liraya satmak istedikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

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Ankara Etimesgut ilçesinde bir rezidansta çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve  yüksek fiyatla satılacağı ihbarı alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları  ile Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
 
Yasal izinlerin ardından takibe alınan şüphelilerin silahlı olduğu  tespit edildi. Şüphelilerle müşteri gibi irtibat kuran ekipler, gerekli önlemleri  aldıktan sonra rezidansa operasyon düzenledi.
 
Operasyonda dairede bulunan B.A, H.E, C.Ç. ve H.M.B. gözaltına alındı.
 
Evde ve şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada, Bizans dönemine  ait 204 sikke ve 39 tarihi obje ele geçirildi.
 
Tarihi eserleri 5 milyon liraya satmak istedikleri belirlenen  şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
Ele geçirilen tarihi eserlerin ilgili kurum yetkililerine teslim  edildiği, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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