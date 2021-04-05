5 Nisan Avukatlar Günü sözleri ve mesajları!

05 Nisan 2021 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 09:31

Her yıl 5 Nisan'da kutlanan Avukatlar Günü sebebi ile Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Bu özel günde avukatlar birbirlerine, avukat arkadaşlarına ve yakınlarına tebrik mesajları gönderiyorlar. Ayrıca, 5 Nisan neden Avukatlar Günü? sorusunu da yanıtladı. İşte 5 Nisan neden Avukatlar Günü hakkında merak edilenlerin tümü...



5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI!

Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ,hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlar saygılar kutlarım.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.





Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlıga erismesi ve bu bilincin tüm topluma yerlesmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.