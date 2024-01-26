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MSB: 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 10:18 - Güncelleme:
MSB: 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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