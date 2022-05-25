5 şehidimiz aynı karede! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu açıklandı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından söz konusu bölgedeki operasyonlara hız verildi.

TERÖRİSTLER MAĞARADA KISTIRILDI

Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdıkları öğrenildi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

BAKAN AKAR SINIR HATTINDA

Öte yandan hain saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

MSB: 5 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler ve Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

ŞEHİT ASKERLER AYNI KAREDE

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verildi. Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu.

Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 7 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

GRİ VE YEŞİL KATEGORİDEKİ İKİ TERÖRİST ETKİSİN HALE GETİRİLDİ

İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit J.Er Cüneyt KIRLI operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU, BİRİ YEŞİL, BİRİ GRİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL'ye kadar ödülle "YEŞİL"*kategoride aranan, *İranlı Agit- Kotol kod adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi.

Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle "GRİ" kategoride aranan, Armanç Nesimi kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI!

Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş/Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzm.J.III.Kad.Çvş. Abdülmecit YILDIRIM'ın şehit edilmesi (1) Astsubay ve (1) Uzman Jandarma Çavuş'un yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi.

Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi.