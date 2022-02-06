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5 Şubat 2022 Cumartesi reyting sonuçları: Kardeşlerim, Survivor, Gönül Dağı reyting sıralaması

5 Şubat reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Maske Kimsin Sen?, Kardeşlerim, Patron Mutlu Son İstiyor ve Gönül Dağı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 5 Şubat 2022 reyting sonuçları

6 Şubat 2022 Pazar 09:14 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 09:14
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5 Şubat 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Patron Mutlu Son İstiyor, FOX Tv'de Maske: Kimsin Sen?, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 5 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 5 Şubat reyting sıralaması

5 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Şubat 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Cumartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.

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