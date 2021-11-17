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Pandemi nedeniyle cezaevlerinden izinli çıkanlar için karar

24 TV'nin son dakika haberine göre, pandemi nedeniyle cezalarının son bir yılını açık cezaevinde geçirme hakkı kazanan ve pandemi nedeniyle izinli olanlar, bu süre içinde suça karışmayanlar cezaevine dönmeyecek. Düzenlemenin 5. Yargı Paketi'ne önerge ile ekleneceği öğrenildi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 16:52 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 17:14
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Türkiye'de, 15 Nisan 2020'de açık cezaevlerindeki mahkumlar, koronavirüs nedeniyle geçici olarak evlerine gönderilmişti. Pandemi nedeniyle 19 aydır serbest olan mahkûmların izni, gerekli görülen dönemlerde uzatılmıştı.

Gelen son dakika haberine göre, pandemi nedeniyle cezalarının son bir yılını açık cezaevinde geçirme hakkı kazanan ve pandemi nedeniyle izinli olanlar, bu süre içinde suça karışmayanlar cezaevine dönmeyecek.

24 TV'nin haberine göre düzenleme, 5. Yargı Paketi'ne önerge ile eklenecek.

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