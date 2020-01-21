5 yaşındaki Yaren'in ölümüne 69 bin lira tazminat

AA 21.01.2020 11:36 - Güncelleme: 21.01.2020 11:36

Hafriyat kamyonu şoförü Erdal Yavuz'un 12 Aralık 2016'da Sarıyer Ferahevler Adnan Kahveci Caddesi'nden Vatan Caddesi istikametine döndüğü sırada karşıdan karşıya geçen 5 yaşındaki Yaren Aluç'un ölümüne, yanındaki babaannesi Hatice Aluç'un yaralanmasına sebep olduğu kazanın yargı süreci, ağır ceza mahkemesinde sonuçlanırken, aile de manevi zararlarının karşılanması için tazminat davası açtı.

Aluç ailesinin, avukatları aracılığıyla asliye hukuk mahkemesine sundukları dilekçede, olay hatırlatılarak, kazayı gören Yaren Aluç'un kardeşi Yusuf Emin Aluç'un psikolojik travma geçirdiği, evde sürekli kaybettiği oyun arkadaşını sorduğu, anne ve babanın da tarifi imkansız acı ve üzüntü duyduğu aktarıldı.

Yaren'in anne ve babası için 100'er bin lira, Yusuf Emin Aluç için 75 bin, babaanne için 80 bin lira olmak üzere toplam 355 bin lira manevi tazminatın, davalı hafriyat kamyonu şoförü Erdal Yavuz ve Yavuzlar Hafriyat Şirketi'nden tahsil edilmesi talebiyle açılan dava, İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Yaren Aluç'un vefatı nedeniyle anne İcran Aluç yararına 20 bin lira, baba Ernaim Aluç yararına 20 bin lira, kardeşi Yusuf Emin Aluç yararına 7 bin lira, babaanne Hatice Aluç yararına 5 bin lira, davacı babaannenin kazada yaralanması nedeniyle ayrıca 15 bin lira, Yusuf Emin'in kazayı görmesi ve yaşadığı şok nedeniyle ayrıca 2 bin lira olmak üzere toplam 69 bin lira manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılar tarafından ödenmesine karar verdi.

- BABAANNEYE DE CEZA DAVASI AÇILMIŞTI



Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamyon şoförü Erdal Yavuz ile olay yerinde park eden araçların şoförleri Sandy Yahni ve Mehmet Sami Erdoğan hakkında 15'er yıla, Yaren'in babaannesi Hatice Aluç hakkında ise 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamayı yapan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Erdal Yavuz'u "taksirle yaralama" ve "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Babaanne Hatice Aluç'un, torunu Yaren Aluç'un taksirle ölümüne sebebiyet verme eyleminde kişisel ve ailevi durumuna göre, bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olduğunun anlaşıldığını belirten mahkeme heyeti, bu eylemden dolayı Hatice Aluç'a ceza vermeye yer olmadığına hükmetmiş, diğer 2 sanığın ise beraatine hükmetmişti.