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  • 5 yıl hapse çarptırılmıştı... Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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5 yıl hapse çarptırılmıştı... Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılandığı davada 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan firari sanık gözaltına alındı.

DHA21 Ocak 2021 Perşembe 15:37 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:37
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Eskişehir Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C.’nin Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde yaşadığını belirledi. Tespit edilen adrese yapılan operasyonla K.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.C., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MARKETTE REYON SORUMLUSUYMUŞ

K.C.’nin Kırıkkale’de 11 yıl boyunca FETÖ ile iltisaklı özel dershanede matematik öğretmeni olarak çalıştığı, ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edildi. Sanığın firarda olduğu dönemde Şirintepe Mahallesi’ndeki bir markette reyon sorumlusu olarak çalıştığı ortaya çıktı.

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