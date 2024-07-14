5 yıl önce gazeteye konu olmuş! İzmir'de öldüren ihmal

İzmir Konak'a bağlı Alsancak semtinde önceki gün sağanak etkili oldu; Enver Dündar Başar Sokak'ta su birikintisi oluştu. Yoldan geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz (23) elektrik akımına kapıldı; suyun içindeki kıza yardım etmek isteyen İnanç Öktemay (44) da yere yığıldı. Dakikalar sonra sudan çıkarılan ikili, sağlık ekiplerince yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü; ancak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.



'DAHA ÖNCE SU KAYNADI'

Olayın yaşandığı sokakta restoran işleten Ahmet Güner (52), elektrik kaçağının uzun süredir olduğunu; ancak önlem alınmadığını belirtti. Güner, "Elektrik borularının kablolarının geçtiği bir nokta. Birkaç ay önce de yağmurlu bir günde orada su birikintisinin içinde elektrik kaçağından dolayı suyun fokur fokur kaynadığını gördüm. Gelip, müdahale de ettiler ama sorun çözülmemiş" dedi.

'BENİ BİLE 2 KEZ ÇARPTI'

Bir başka esnaf İsa Yaman (58) da elektik hattının 6 yıl önce yapıldığını belirterek, "Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı, zor kurtuldum. 'Burada elektrik var, burayı yapın' diye uyardım ama yapmadan bıraktılar" diye konuştu.

5 YIL ÖNCE SOKAK ADINA KADAR UYARDILAR!

Yerel Ege Telgraf gazetesinin yer altındaki kabloların tehlike saçtığını 19 Ocak 2019'de gündeme getirdiği ortaya çıktı. Olayın yaşandığı Enver Dündar Başar Sokak'ın adının bile verildiği haberde elektrik hattının dışarıya sızma yaptığına dikkat çekildiği; 'Çözüm için illa biri mi ölmeli" şeklinde de başlık atıldığı görüldü.

TIP ÖĞRENCİSİYDİ

Özge Ceren Deniz'in Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Deniz, memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.

TANIMADIĞI KIZI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Müzisyen İnanç Öktemay'ın daha önceden tanımadığı genç kızı kurtarmak isterken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

ÖLÜME BÖYLE GİTTİLER

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Deniz'in yoldan geçerken mazgala takılarak düştüğü; kızı çekmeye çalışan Öktemay'ın da akıma kapıldığı görüldü. Elektrik kaçağının farkına varan çevredekiler çaresizce iki genci izlerken; uyuşmuş halde kalkmaya çalışan Deniz'in bir dakika sonra bayıldığı fark edildi.

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Müzisyen İnanç Öktemay'ın cenazesi Buca'da toprağa verildi. Anne Nevin Öktemay, "Oğlum genç yaşta ölümü hak etmedi, daha damatlık giyecekti, el ele öldüler. Hem annesi hem babası olup zor şartlarda büyütmüştüm" diye feryat etti.

KABLOLARIN ÜSTÜNE MAZGAL KOYMUŞLAR!

9 Ocak 2024'e ait görüntüde yağmur sırasında mazgallardan duman çıktığı görüldü.

Savcılık soruşturma başlatırken, elektrik kaçağının nedeninin belirlenmesi için bölgedeki mazgallar tek tek açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ve Konak Belediyesi'nin mazgalları elektrik kabloların üzerine koyduğu iddia edildi.

PR EKİBİYLE GELDİ MÜZİKLİ VİDEO ÇEKTİ

Şehrin göbeğinde yaşanan olay infial yarattı. CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise tepki çeken bir paylaşım yaptı. Mutlu, profesyonel çekim ekibiyle olay yerine gelerek müzikli PR (Halkla ilişkiler) videosu çekti. Mutlu müzikli videoyu, "Vatandaşlarımızın yanındayız" notuyla sosyal medya hesabında yayımladı. Bir vatandaş ise paylaşımın altında şu sözlerle isyan etti: "Başkanım kaç saattir Alsancak esnafı elektrik olmadığından dükkanlarını kapatamıyor. Zor durumda dükkanlarımızın önünde elektrik bekliyoruz."

GEDİK ELEKTRİK: 6 AYDIR ŞİKAYET ALMADIK

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden şu açıklama yapıldı: "Bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan, bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır."

BAHÇE HORTUMUYLA ÇEKTİK

Akıma kapılan iki kişiye ilk müdahaleyi yapan Nurullah Özel (30), sesleri duyunca terlikle yardıma koştuğunu; daha sonra çizmelerini giyindiğini belirtti. İkiliyi önce sopayla suyun dışına çekmeye çalışan Özel, şöyle konuştu: "Tekrar eve koştum. Çekpası ve bahçe hortumunu aldım. Önce kızın ayağında hortumu doladım, sudan çıkardım. Aynı müdahaleyi erkeğe de yaptık. Bilinçleri kapalıydı. Kızın bedeni soğuktu. Erkeğin kalbi atıyordu."

BİLANÇO DAHA AĞIR OLABİLİRDİ



İzmir Kordon ve Alsancak Vapur İskelesi'ne yakın noktada yaşanan olayın sakin bir saatte meydana geldiği; daha geç saatte yaşanması durumunda ölü sayısının daha yüksek olabileceği yorumu yapıldı.