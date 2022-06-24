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5 yıl sonra yeniden gündem oldu: İyi ki varsın Eren

Trabzon'da, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı, yıl dönümünde yeniden gündem oldu.

DHA24 Haziran 2022 Cuma 12:28 - Güncelleme:
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Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateş sırasında, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül'ün hayatını kaybetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Eren Bülbül, şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğdu. Eren Bülbül, o paylaşımın yıl dönümünde yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Eren Bülbül'ün o sözlerini 'İyi ki varsın Eren' notuyla paylaştı.

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