16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3153
  • 6,0763
  • 223.74
  • 104.098
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

5 yıldızlı otelde rehin tutulan Suudi iş adamları serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da 'yolsuzluk iddiaları' kapsamında 15 aydır gözaltında tutulan 10 iş adamı serbest bırakıldı.

  • AA
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu siyasi tutuklularla ilgilenen "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, yolsuzluk iddiaları kapsamında Kasım 2017'den bu yana başkent Riyad'daki 5 yıldızlı Ritz Carlton Oteli'nde tutulan 10 iş adamının serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, son iki günde salıverilen söz konusu iş adamlarının isimleri şöyle:

Muhammed Hüseyin el-Amudi, Amr ed-Debbağ, Hani Huce, Sami ez-Zuheybi, Usame el-Bar, Mansur el-Belevi, Zuheyr Fayiz, Mahmud Mansur Abdulgaffar, Sami Barum ve Eniz Senci.

Konuyla alakalı Suudi Arabistan makamlarından açıklama yapılmadı.

"Yolsuzluk" gözaltıları

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulmuştu.

Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmış, daha sonra bu kişilerin çoğu serbest bırakılmıştı.

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rehin tutulan Suudi iş adamlarıyla ilgili yeni gelişme

Rehin tutulan Suudi iş adamlarıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul'da 4 saatlik 'Kaşıkçı' zirvesi

İstanbul'da 4 saatlik 'Kaşıkçı' zirvesi

Binali Yıldırım, Erenköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Binali Yıldırım, Erenköy'de vatandaşlarla sohbet etti

'Rusya ile barışa ihtiyacımız var'

'Rusya ile barışa ihtiyacımız var'

Yeniden aday gösterilmeyince resti çekti

Yeniden aday gösterilmeyince resti çekti

İran’dan AB'ye 'nükleer anlaşma' uyarısı

İran’dan AB'ye 'nükleer anlaşma' uyarısı

Türkiye ile ABD arasında Suriye görüşmesi

Türkiye ile ABD arasında Suriye görüşmesi

Macron'dan Sisi'ye 'milyar avroluk' ziyaret

Macron'dan Sisi'ye 'milyar avroluk' ziyaret
 

POPÜLER HABERLER

Erdoğan´ın Davos´taki tarihi ´one minute´ çıkışı

Erdoğan´ın Davos´taki tarihi ´one minute´ çıkışı

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA