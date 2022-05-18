İSTANBUL 25°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2022 Çarşamba / 17 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,9255
  • EURO
    16,7618
  • ALTIN
    926.789
  • BIST100
    2394.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 50 adrese helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Güncel

50 adrese helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Mersin'de, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik 50 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 08:55 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada belirlenen 50 adrese aralarında özel hareket ekiplerinin de olduğu 500 polisin katılımıyla, helikopter ve drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tarsus ilçesinde 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar sırasında mahallelerde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

  • Mersin
  • uyuşturucu operasyonu
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.