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50 araç birbirine girmişti: 53 kişi taburcu edildi

Van'da yaklaşık 50 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 83 kişiden 53'ü taburcu edildi, 9'u ağır 30 kişinin tedavisi ise sürüyor.

DHA11 Aralık 2024 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
50 araç birbirine girmişti: 53 kişi taburcu edildi
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Van-Erciş kara yolunun 35 ve 40'nci kilometrelerindeki kırsal Göllü Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde 5 kilometre arayla 2 ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, otobüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı kazalarda Bedia Ertuğrul olay yerinde hayatını kaybetti, 51 olarak açıklanan yaralı sayısı da sonradan hastaneye gelenlerle birlikte 83'e çıktı. Yaralılar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Sağlık müdürlüğü yetkilileri, 83 yaralıdan 53'ünün taburcu edildiğini, 30'unun tedavilerinin sürdüğünü kaydetti. Tedavileri süren 30 yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

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