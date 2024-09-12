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  • 50 ilde büyük operasyon! 316 kişi gözaltına alındı
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50 ilde büyük operasyon! 316 kişi gözaltına alındı

50 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-38” operasyonlarında; 316 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 07:42 - Güncelleme:
50 ilde büyük operasyon! 316 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 ilde düzenlenen "Narkoçelik-38" operasyonlarında 316 şüphelinin yakalandığını, 580 kilogram uyuşturucu ve 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik Ankara, İzmir ve Antalya'nın da arasında olduğu 50 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 790 ekip,1910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, 316 şüphelinin yakalandığını, 580 kilogram uyuşturucu ile 121 bin 970 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

  • Narkoçelik
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