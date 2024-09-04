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50 milyon liralık çalıntı araç operasyonu

Mersin'de piyasa değeri 50 milyon lira olan yurt dışından çalınan otomobilleri transit olarak Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a götürdüğü tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

DHA4 Eylül 2024 Çarşamba 11:01 - Güncelleme:
50 milyon liralık çalıntı araç operasyonu
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Deniz Limanı Şube müdürlükleri ekipleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışındaki çalıntı araçların transit olarak Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a götürüldüğü bilgisiyle çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mersin Liman sahasında bulunan konteynerlerdeki ikinci el araçlarla ilgili Interpol veri tabanından yapılan sorgulamalarda 11 aracın çalıntı olduğu tespit edildi.

Çalıntı kaydı olan 11 ve aynı şekilde transit rejimlerine aykırı olarak liman sahasına bırakılan 3 araç olmak üzere toplam 14 araca el konuldu.

Araçların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgi 6 şüpheli gözaltına alındı.

  • Mersin
  • çalıntı araç
  • operasyon

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