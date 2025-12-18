İSTANBUL 13°C / 6°C
  50 milyon liralık vurgunda 24 tutuklama! 11 ilde operasyon
Güncel

50 milyon liralık vurgunda 24 tutuklama! 11 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 12 müştekiden toplamda 50 milyon lira menfaat temin ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 24 şüpheli tutuklandı.

18 Aralık 2025 Perşembe 11:51
50 milyon liralık vurgunda 24 tutuklama! 11 ilde operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini polis, savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 12 müştekiden toplamda 50 milyon lira menfaat temin ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Sivas, Adana, Tokat, Elazığ ve Kocaeli illerinde operasyon gerçekleştirildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 24 şüpheli tutuklandı.

  • ankara
  • operasyon
  • dolandırıcılık operasyonu

