İçişleri Bakanlığı: Ocak ayında 50 teröristin etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği ve terör örgütleri ile irtibatlı 4 bin 158 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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