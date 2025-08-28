İSTANBUL 29°C / 21°C
  50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı 'İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze' konferansı sona erdi
Güncel

50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı 'İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze' konferansı sona erdi

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı 'İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze' konferansı sona erdi.

28 Ağustos 2025 Perşembe 16:08
50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı 'İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze' konferansı sona erdi
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda düzenlenen, çeşitli konularda çalıştaylar yapılan programda Capetown'dan Doha'ya, Tiran'dan Zanzibar'a uzanan geniş katılımla İslam dünyasından alimler bir araya geldi.

Konferansla, İslam ümmetini ve tüm insanlığı seferber etmek, saldırıları durdurmak, insani koridorlar açmak ve Gazze halkına ihtiyaç duyduğu tüm yardımı ulaştırmak, İslami ittifakı tesis etmek, soykırım, ırkçılık, her türlü zulüm ve insani ve ahlaki ilkelere yönelik ağır ihlalleri önlemek ve faillerin adil bir şekilde cezalandırılmasını temin etmek üzere "İnsani Hılfü'l-Fudul"un tesis edilmesi hedeflendi.

ULUSLARARASI SORUMLULUKLAR AKTARILDI

İnsan hakları, parlamento ve insani kuruluşlardan oluşan uluslararası kurumsal bir ittifak kurmak, Gazze'ye yönelik gerçekleşen saldırıları engellemek ve tekrarını önlemek, konferans hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla devlet başkanlarına ziyaret heyetleri oluşturmak ve kalıcı, güçlü bir komite veya kurum kurarak, konferans kararlarını takip ve icrasını sağlamak da hedefler arasında yer aldı.

Konferansta çalıştaylar, paneller ve basın toplantılarıyla Gazze'ye yönelik insani yardım güçlendirilerek uluslararası sorumluluklar aktarıldı.

Program kapsamında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yarın kılınacak cuma namazı sonrası, Müslüman alimler tarafından sonuç bildirgesinin okunması planlanıyor.

Popüler Haberler
