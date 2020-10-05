50 yıl hapis cezası olan dolandırıcı, Düzce'de kıskıvrak yakalandı

IHA 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:09 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:09

Çeşitli internet sitelerinden aldığı ucuz ürünleri fahiş fiyatla alıcılarına pazarlayan, Türkiye’nin 15 ilinde 128 yakalaması bulunan ve 50 yılda kesinleşmiş hapis cezası bulunan Barış Çevik, Düzce Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Düzce’de olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 hafta teknik ve fiziki takibini yaptığı Barış Çevik, kaçma hazırlığı yaparken Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Barış Çevik, daha sonra Çilimli Kapalı Cezaevine götürüldü.