İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ekim 2020 Pazartesi / 17 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7706
  • EURO
    9,1379
  • ALTIN
    474.351
  • BIST100
    1156.24
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 50 yıl hapis cezası olan dolandırıcı, Düzce'de kıskıvrak yakalandı
Güncel

50 yıl hapis cezası olan dolandırıcı, Düzce'de kıskıvrak yakalandı

Türkiye genelinde 128 dolandırıcılık olayından yakalaması bulunan, 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi şahıs Düzce KOM ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kıskıvrak yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra Çilimli Kapalı Cezaevine götürüldü.

IHA05 Ekim 2020 Pazartesi 14:09 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:09
ABONE OL

Çeşitli internet sitelerinden aldığı ucuz ürünleri fahiş fiyatla alıcılarına pazarlayan, Türkiye’nin 15 ilinde 128 yakalaması bulunan ve 50 yılda kesinleşmiş hapis cezası bulunan Barış Çevik, Düzce Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Düzce’de olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 hafta teknik ve fiziki takibini yaptığı Barış Çevik, kaçma hazırlığı yaparken Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Barış Çevik, daha sonra Çilimli Kapalı Cezaevine götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.