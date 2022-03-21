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50 yıllık ihtiyacı karşılayacak! Hazırlıklar tamamlandı, yarın açılıyor

Bartın'da inşa edilecek yeraltı barajı ile İl merkezi başta olmak üzere Amasra İlçesi ve Abdipaşa Beldesinin 50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak. Bartın'da açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemi ile katılarak yapacağı Bahçecik Yeraltı Barajı'nda son düzenlemeler yapılıyor.

IHA21 Mart 2022 Pazartesi 19:21 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 19:21
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Bartın'da açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemi ile katılarak yapacağı Bahçecik Yeraltı Barajı'nda son düzenlemeler yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Sinan Güner, tesisin Bartın'ın içme suyu ihtiyacını karşılayacak önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilklerden olan ve 2020 yılının eylül ayında yapımına başlanan Bahçecik Yeraltı Barajı, 22 Mart Salı günü hizmete alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barajın açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplu açılış töreninden telekonferansla katılım sağlayacak.

Tesisteki çalışmalar ve son düzenlemeleri yerinde inceleyen Bartın Valisi Sinan Güner, "Önemli yatırımlardan bir tanesi yeraltı barajı. 25 metre yüksekliğinde Bartın'ımızın ve ilçelerimizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak önemli bir tesis. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız canlı bağlantı ile buranın açılışını yapacak. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Şu anda burada DSİ Bölge Müdürü, ilçe kaymakamı ile beraber hazırlıkları incelemeye geldik. Herhangi bir eksiğimiz yok. Yarın devam edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Açılışı yapılarak hizmete alınacak yeraltı barajı, Bartın'ın yanı sıra Amasra ilçesi ve Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinin de içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

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