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  • 500 bin TL ödülle aranan 'Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
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500 bin TL ödülle aranan 'Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu Bager kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir' denildi

08.02.2020  10:48 - Güncelleme: 08.02.2020  10:53

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