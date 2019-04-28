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500 kilogram çikolatadan Atatürk anıtı

Azerbaycanlı pasta ustası Senan Pashayev, Samsun'un simgesi konumundaki bronz Atatürk Anıtı'nın benzerini yapmak için 500 kilogram çikolata kullandı.

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Azerbaycanlı pasta ustası Senan Pashayev, Samsun'un simgesi konumundaki bronz Atatürk Anıtı'nın benzerini yapmak için 500 kilogram çikolata kullandı.
 
 
Samsun'da düzenlenen 3. Uluslararası Master Of Cake Pasta Yarışması Pastacılık ve Çikolata Festivali'ne katılan Pashayev, 500 kilogram çikolata kullanarak Avusturyalı heykeltıraş Krippel'in eseri olan Atatürk Anıtı'nın (Onur Anıtı) birebir benzerini yaptı.
 
 
Azerbaycan'da üç haftada yapılıp Samsun'a getirilen 2 metrelik kaide üzerinde yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki çikolatadan Atatürk Anıtı, Samsun Valiliğince oluşturulacak müzede sergilenecek.
 
 
Pashayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı anısına çikolatadan Onur Anıtı yaptığını söyledi.
 
Heykelde 500 kilogram çikolata kullandığına işaret eden Pashayev, "Uzun yıllar sergilenmesi için heykeli Samsun Valiliğine hediye ettik. Oluşturulacak müzede anıt, vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak. Biliyorsunuz, Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş ülke. Bizim için de Atatürk'ün anlamı çok büyük." ifadesini kullandı.
 
 
Çikolatadan heykelin yapım ekibinde yer alan Halime Coşkun ise eserin tasarım aşamasıyla bir ayda bitirildiğini, Samsun'a Azerbaycan'dan özel bir araçla getirildiğini anlattı.
 
Festivalde ayrıca, Amazon savaşçı kadınların şeker hamurundan 2 metre yüksekliğinde iki heykeli de yapıldı.
 
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Milli Takım Şefi Tuba Geçkil tarafından yapılan Amazon savaşçı heykellerine, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
 
Bu heykellerin de İstanbul'daki bir müzede sergileneceği bildirildi.
 
Festivale katılan Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri de 1919 kurabiye kullanarak "Atatürk ve silah arkadaşları'nın 100'üncü yılı" koreografisi oluşturdu.
 
 

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