500 metre ötedeki evine hasretle bakıyor

Terör örgütü YPG/PKK tarafından 4 yıl önce zorla Tel Abyad’daki evinden çıkartılınca göç ettiği Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden her gün vatanına bakan 70 yaşındaki Suriyeli İbrahim el Hasan Elkiçel, Barış Pınarı Harekatı ile huzura kavuşacak kentteki evine döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

YPG’LİLER HAYATIMIZI KARARTTI

500 metre uzaktaki evini çok özlediğini belirten Elkiçel, terör örgütünün Tel Abyad’ı işgal etmesiyle hayatlarının adeta karardığını söyledi. Terör örgütü mensuplarının ellerindeki her şeyi aldığını anlatan Elkiçel, “Terör örgütü mensupları engelli olmama rağmen evimi zorla elimden aldılar, içerisinde ne var ne yok yataklara kadar alıp götürdüler. 4 kamyonetle gözlerimin önünde evimi komple boşaltıp aldılar, yatacak bir battaniye dahi bırakmadılar” diye konuştu.