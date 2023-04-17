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500 milyon liralık kredi vurgunu: Çok sayıda kişi tutuklandı

Ankara polisinin malvarlığı bulunmayan işsiz kişileri bulup adlarına yüksek miktarda kredi çektiren çeteye yönelik düzenlediği operasyonda; 500 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı. Operasyonla çete lideri Raşit K. ile nüfus memuru Seyit D.'nin de aralarında bulunduğu 70 kişi yakalandı. Şüphelilerden Raşit K., Seyit D. ve 15 çete üyesi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

IHA17 Nisan 2023 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
500 milyon liralık kredi vurgunu: Çok sayıda kişi tutuklandı
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Ankara merkezli yürütülen operasyonda 'batık kredi' çetesi ortaya çıkarıldı. Malvarlığı bulunmayan işsiz kişileri bulup adlarına yüksek miktarda kredi çektiren çetenin 500 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bir şebekenin farklı illerde bulunan elemanları aracılığıyla, hiçbir malvarlığı bulunmayan, maddi sıkıntı çeken veya işsiz olan kişilere ulaşarak bu kişileri iş bulma vaadiyle Ankara'ya getirdiği belirlendi. Şebekenin elemanları gelenleri havaalanından VIP araçlarla alıp, 5 yıldızlı otellere yerleştirip, popüler mekanlarda ağırladığı tespit edildi. Bu kişileri kurdukları 15 fason şirkette yüksek maaşla 'işe almış' gibi yaptı. Bankalarda açtıkları hesaplara maaş adı altında yüksek ödemeler yapıldı. Böylece bu kişilerin kredi puanlarının yükselmesi sağlandı.

Çete tarafından Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nde memur Seyit D.'nin yardımıyla da Ankara'daki boş adreslerde ikamet ediyorlar gibi gösterildi. Kredi puanlarını yükselttikleri kişiler üzerinden aynı anda 3-4 farklı bankadan yüksek miktarlarda kredi çekildi. Kredisi onaylanan kişilerden paranın yüzde 30'u örgüt tarafından alındı. Ödenmeyen krediler için icra takibi başlattığında ikamet adreslerinin sahte, çalıştıkları görünen şirketlerin fason olduğu ortaya çıktı.

İtirafçı olan çete üyesi Pınar E., örgütün nasıl çalıştığını ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı. Hiyerarşik yapı içinde çalışan örgütte, herkesin farklı bir görevi olduğu tespit edildi. Çetenin görev dağılımına göre "ağırlama, adres-nüfus işleri, getir-götür işleri, bankalarda hesap açtırma, kredi çekilmesi, yeni kişiler bulunması" gibi herkesin bir görev alanı olduğu belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda çete lideri Raşit K. ile nüfus memuru Seyit D.'nin de aralarında bulunduğu 70 kişi yakalandı. Şüphelilerden Raşit K., Seyit D. ve 15 çete üyesi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

  • Ankara polisi
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