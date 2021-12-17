500 öğrenci 'Eğitim Akademisi' sayesinde sınavlara ücretsiz hazırlanacak

AA 17 Aralık 2021 Cuma 17:08 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 17:08

Eğitim Akademisi'nde 8. ve 12. sınıf öğrencileri Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları için eğitim alacak. Öğrencilere aynı zamanda yabancı dil eğitimi imkanı da sunulacak.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, akademinin açılışında, eğitime önem veren belediye olduklarını söyledi.

Bugüne kadar 9 bilgi evinde 2 bin 900 öğrencinin eğitim aldığını aktaran Koç, şu değerlendirmede bulundu:



"Bugün ise farklı bir konseptle eğitime başlıyoruz. Burada sınavlara yönelik bir eğitimimiz olacak. Şu an 500 öğrencimiz kayıtlı. 22 öğretmenimiz var. 8. ve 12. sınıfları sınavlara hazırlıyoruz. Hafta sonu da mezunlarımızı alıyoruz. Küçük yaş grupları için de robotik kodlama ve İngilizce eğitimlerimiz olacak."

Sınıflara Diyarbakır değerlerinin ismini verdiklerini anlatan Koç, "Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Gökalp gibi isimleri verdik. Böylece öğrencilerimiz onları örnek alsınlar ve daha iyi yerlere gelsinler istiyoruz. Amacımız eğitimimizin kalitesini artırmak ve çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesini sağlamaktır. Onlar için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Akademinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.