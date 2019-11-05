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500 temizlik işçisinin grevine sessiz kalan CHP'li Maltepe Belediyesi'nden CHP’li Adalar Belediyesi’ne kıyak!

Kendi işçisine haklarını veremediği için çöp dağları ile boğuşan CHP'li Maltepe Belediyesi, CHP’li Adalar Belediyesi’ne yüz binlerce liralık kıyak yaptı.

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10 gündür Maltepe Belediyesi’ne bağlı taşeron şirkette çalışan 500 temizlik işçisinin grevine sessiz kalan CHP’li Ali Kılıç, Adalar Belediyesi için kasanın ağzını açtı. CHP’li Adalar Belediyesi Maltepe Belediyesi’ne bir yazı göndererek yardım talebinde bulundu. Gönderilen yazıda Adalar Belediyesi Meclisince 2014 yılında alınan karar doğrultusunda Maltepe Belediyesi ile kardeş belediye oldukları hatırlatıldı.
20 ARACA 600 BİN LİRALIK YAKIT
Yardım çağrısının devamında ise Adalar Belediye Başkanlığına bağlı plakaları belirtilen 20 belediye aracı için 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında kullanılmak üzere piyasa değeri 600 bin lira tutan 87 bin litre motorin ve 3 bin litre benzin ihtiyacının karşılanması için talepte bulunuldu. CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç talimatıyla meclis gündemine taşınan yardım talebi oy çokluğuyla Ulaşım ve Hukuk Komisyonlarında görüşülmek üzere havale edildi. Maltepe Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ufuk Yıldız, işçilerin maaşlarının ödenmesi yerine bu yardımın gündeme alınmasına tepki gösterdi. Yıldız, "İşçilerin maaşlarının verilemeyeceği dile getirilirken ve belediyenin bütçesi ortadayken bu yardımı yapmak bir vicdan konusudur" dedi.
 
(Yeni Şafak)

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