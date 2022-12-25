500 yıllık tecrübe! Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor

Hariciye Teşkilatı'nın temellerinin atılmasının 500'üncü yıldönümüne girecek olan Türkiye, diplomasi başarısıyla dünyanın gündeminde yer alıyor. Çoklu kriz ortamlarında gösterilen diplomasi başarısının en somut örneği ise Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş oldu. Savaşın başlamasının ardından açık tutulan diyalog kanalları sayesinde İstanbul Tahıl Anlaşması hayata geçirildi. Ayrıca iki ülke arasında esir takası sağlandı. Arabuluculuk alanında öncü olan Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) arabuluculuk ile ilgili dostlar/temas gruplarının aynı zamanda eş-başkanı olan tek ülke konumunda.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ DİPLOMATİK AĞINA SAHİP



Ardı ardına yaşanan bu başarıların arka planında ise Türkiye'nin geniş bir diplomatik ağa sahip olması yatıyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye dış politikadaki etkinlik alanını son 20 yılda açtığı 94 yeni temsilcilikle genişleterek, temsilcilik sayısını 257'ye yükseltti. Bununla birlikte Türkiye, dünyanın en büyük 5'inci diplomatik ağına sahip ülke konumuna geldi. Tüm dünyada 93 olan büyükelçilik sayısı ise toplam 146'ya ulaştı. Türkiye'nin Avrupa'da 99 temsilcilik sayısı bulunurken, Amerika'da ise 32 temsilciliği bulunuyor. Türkiye'nin Asya'da ise yurt dışı temsilciliği sayısı 73'e ulaştı.

EN ÇOK TEMSİLCİLİK AFRİKA'DA AÇILDI



Son olarak Türkiye'nin Bissau Büyükelçiliği açıldı. Afrika kıtasında 2002 yılında 14 olan yurt dışı temsilciliği sayısı, açılan 35 temsilcilikle birlikte bugün toplam 49'a yükseldi. 2000'li yılların başında 4.3 milyar dolar düzeyinde olan ticaret hacmi ise 35 milyar doları aştı. Sahra Altı Afrika'da Etiyopya ise Türkiye'nin en fazla yatırım yaptığı ülke konumunda.