50'den fazla HGK-84 güvenlik güçlerine teslim edildi
Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda yerli imkanlarla geliştirilen HGK-84'ün teslimatı gerçekleştirildi.
Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından 50+ adet Hassas Güdüm Kiti'nin teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.
SSB'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Terörle mücadelede hedeflerin hassas ve ikincil hasarı en aza indirilmiş şekilde imhası için 50+ adet HGK-84 hassas güdüm kiti teslimatı gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.
HGK NEDİR?
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen HGK-84 Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 2000 Ib Mk-84 genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor.
40000 ft irtifada 25 km menzile ulaşan HGK, 2000 lb Mk-84 genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürmekte, böylece mevcut bombalar, her tür hava koşulunda, uzak bir mesafeden atıldığında bile, 6.3 m sapma değerinde yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazanmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.
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