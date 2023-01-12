İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2023 Perşembe / 20 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7894
  • EURO
    20,2304
  • ALTIN
    1136.93
  • BIST100
    4853.99
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 50'ye yakın suç kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı
Güncel

50'ye yakın suç kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde cinayet, yaralama ve kundaklama gibi olaylara karıştığı tespit edilen ve 50'ye yakın suç kaydı bulunan 3 şüpheli saklandıkları sitede özel harekat polisinin gece operasyonu ile yakalandı.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 10:07 - Güncelleme:
50'ye yakın suç kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet, yaralama, araç kundaklama gibi çok sayıda suça karışan şüpheliler Türker A. (20), İmirze Tahir A. (25) ve Yusuf E.'nin (21) yakalanması için çalışma yaptı. Polisin titiz çalışmasında 3 şüphelinin de Yumurtalık ilçesinde bir sitedeki dairede saklandığı belirlendi. Bunun üzerine polis, özel harekat timlerinin de desteğiyle adrese gece operasyonu düzenledi. Yapılan şok operasyonla 3 şüpheli de özel harekat timleri tarafından etkisiz hale getirilip yere yatırılıp gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Suç örgütlerine göz açtırmayan Adana polisinin yaptığı operasyonda yakalanan 3 şüphelinin 50'ye yakın suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin geçtiğimiz yıl Nisan ayıdan bir oto galeride öldürülen Mahmut Doğan olayında da yer aldığı belirlendi. Oto kundaklamadan, uzun namlulu silahla yaralama gibi olaylara da karıştığı öne sürülen zanlılar ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.