25.01.2020 19:38 - Güncelleme: 25.01.2020 20:04

Elazığ'da, saat 19.30 sularında merkez üssü Sivrice olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 15,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi

AFAD: Malatya ve Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

