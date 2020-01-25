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5.1 büyüklüğünde artçı sarsıntı

Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

25.01.2020  19:38 - Güncelleme: 25.01.2020  20:04

Elazığ'da, saat 19.30 sularında merkez üssü Sivrice olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 15,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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