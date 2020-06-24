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  • 51 yaşındaki adam evde ölü bulundu! Kapıdaki işaretler dikkat çekti...
Güncel

51 yaşındaki adam evde ölü bulundu! Kapıdaki işaretler dikkat çekti...

Kan donduran olay Karaman'da yaşandı. Akşam eve dönen çocukları, babaları Şuayip Ş.'yi (51) tavana bağlı ipte asılı buldu. Evin kapısına çizilmiş 'x' işaretleri ise şüpheye neden olurken, polis soruşturma başlattı. Komşular, bu işaretlerin yeni çizilmiş olabileceğini söyledi.

DHA24 Haziran 2020 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:49
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Olay, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 707 Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Kamyon şoförü Şuayip Ş.'in çocukları akşam eve geldiklerinde, babalarını tavana bağlı ipte asılı bulunca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri, Şuayip, Ş.'nin öldüğünü belirledi. Şuayip Ş.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyup eve gelen Şuayip Ş.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Bu arada, evde araştırma yapan polis, kapıda 'x' işaretleri gördü. Şuayip Ş.'nin komşuları da işaretlerin yeni çizilmiş olabileceğini söyledi. Polis Şuayip Ş.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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