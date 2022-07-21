51 yaşındaki Türk hasta Azerbaycan'da beyin kanaması geçirdi, ambulans uçakla Trabzon'a getirildi

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'da bulunan E.Y'nin yaklaşık 10 gün önce beyin kanaması geçirerek, Bakü'de tedavi altına alındığı belirtildi.

Hastanın tedavisinin Türkiye'de devam ettirilmesi için Sağlık Bakanlığının ambulans uçak görevlendirdiği kaydedilen açıklamada, ambulans uçak ile Azerbaycan'ın Bakü şehrinden alınan hastanın Trabzon'a getirildiği ve tedavisine Fatih Devlet Hastanesi'nde devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Hastamıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.