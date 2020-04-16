16 Nisan 2020 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:14

Oxford Üniversitesi'nde yapılan aşı çalışmalarında, çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan testler olumlu sonuçlar verdi.

Araştırmacılar gelecek hafta bir sonraki adım olan, insan deneylerine başlayacak. İlk aşamada testlerde 510 kişi yer alacak.

SONBAHARDA HAZIR OLABİLİR

Daily Mail’in haberine göre, Oxford Üniversitesi, eylülde milyonlarca insan için aşının hazır olacağını ümit ediyor. Oxford ekibi, birçok uzmanın 18 ay sürebileceğinden korktuğu aşı çalışmalarını yürüten araştırmacılardan sadece biri.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şu anda dünya üzerinde çalışılan yetmişten fazla aşı bulunuyor. Biri Çin’de diğeri ABD’de olmak üzere üç farklı grup insanlar üzerinde denemeleri başlatmıştı.

18-55 YAŞ ARALIĞINDA 510 KİŞİDE DENENECEK

Oxford aşı programındaki denemeye katılmak için 18-55 yaş arası 510 kişiyi işe aldı. Araştırmaya liderlik edecek olan Profesör Adrian Hill “Gelecek hafta insan denemelerine başlıyoruz, aşıyı birkaç farklı hayvan türünde test ettik. Oldukça ihtiyatlı bir süreç izledik ancak aşıyı hızlı bir şekilde değerlendirmek durumundayız” dedi.

Ekibin geliştirdiği aşı, insanların bağışıklık sistemini güçlendirmede kullanılabilecek, koronavirüss enjekte edilen şempanzelerden alınan antikorları içeriyor.

BBC’ye konuşan Profesör Hill, aşının üretimini artırmak için para toplamaya çalıştıklarını açıkladı. Hill “Biz bir üniversiteyiz, onlarca doz yapabilen küçük bir ev üretim tesisimiz var. Tabii ki bu dünyaya tedarik edecek kadar yeterli değil” dedi.

İlaç endüstrisi, piyasaya sürülecek aşı için süreyi kısaltmayı umuyor fakat genellikle bu süre 10-15 yılı bulabiliyor. Halk sağlığı yetkilileri, insan denemelerinin başlamasına rağmen potansiyel aşıların doğrulanmasının 18 aya kadar süreceğini söylüyor.

İngiltere’nin baş bilimsel danışmanı geçen ay, aşının 2021’den önce hazır olmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Önde gelen bazı araştırmacılar, araştırmalarda gönüllü olan sağlıklı insanların, bilerek koronavirüs ile enfekte olmalarını istedi.

TEST SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

İlaçlar ve aşılar, insan kullanımı için onaylanmadan önce üç aşamada test ediliyor. İnsanlar üzerinde denenen ilk aşama, güvenlik deneyleri olarak yapılıyor. İkinci aşamada bilim insanlarının doğru dozu hesaplayabilmesi için daha fazla insan üzerinde denemelerin yapılması gerekiyor. Ayrıca bu aşamada, aşı plaseboya karşı da test ediliyor.

Testin son aşaması, uzun bir gözlem süreci boyunca, binlerce insanın teste dahil olmasını içeriyor. Harvard’ın Profesörü Marc Lipsitch de dahil olmak üzere üç bilim insanı süreci hızlandırmak için üçüncü aşamayı atlamayı önerdi.

DİĞER AŞI ÇALIŞMALARI

Dün, biri Çin'den diğeri ABD'deki şirketlerden olmak üzere önde gelen üç aşı adayı olduğu ortaya çıktı. İngiltere'den ekipler de dahil olmak üzere dünya çapında bilim adamları tarafından geliştirilen 67 aşı da insanlarda denemeler için çalışıyor.

ABD merkezli ilaç şirketlerinden Moderna geçen ay insan denemelerine geçmek için onay aldı. Seattle’daki kırk beş katılımcı ise aşının güvenliğini test etmek için mart ayında aşıyı denedi. Katılımcıların testlerde, koronavirüs kapma şansı yok çünkü aşılar virüsün kendisini içermiyor.

Pennsylvania merkezli biyoteknoloji şirketi Inovio Pharmaceuticals ise geçen hafta insan denemelerine Philadelphia ve Missouri'deki 40 sağlıklı gönüllüyle başladı.

Türkiye'de de 7 farklı aşı projesi üzerinde çalışma yürütülüyor. (NTV)