11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
  52 göçmen kaçakçısı ile 666 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

52 göçmen kaçakçısı ile 666 düzensiz göçmen yakalandı

Ülke genelindeki denetimlerde 52 göçmen kaçakçısı ile 666 düzensiz göçmen yakalandı.

11 Eylül 2025 Perşembe 08:16
52 göçmen kaçakçısı ile 666 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçe yönelik denetimlerde 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, 81 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik dün gerçekleştirilen denetimlerde 402 bin 98 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını, uygulamalarda 14'ü yabancı uyruklu 52 göçmen kaçakçısı ile 666 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

Denetimlerin, 28 bin 63 personel, 8 bin 929 ekip ile 5 bin 842 noktada gerçekleştirildiği, 7 bin 883'ü umuma açık, 483'ü terminal ve 6 bin 746'sı diğer olmak üzere 15 bin 112 yerin kontrol edildiği bilgisini veren Yerlikaya, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri için işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Denetimleri koordine eden valileri, Göç İdaresi Başkanı'nı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı'nı, kaymakamları, polis, jandarma, sahil güvenliği ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik eden Yerlikaya, "Türkiye, göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır." ifadesini kullandı.

