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52 yaşındaki kadının sır ölümü

Bursa'da kardeşleri ile birlikte yaşayan 52 yaşındaki bir kadın, kız kardeşi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 14:17 - Güncelleme:
52 yaşındaki kadının sır ölümü
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toplu konutlarda kardeşleri ile birlikte yaşadığı belirlenen 52 yaşındaki bir kadın kız kardeşi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Talihsiz kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Orhangazi'de Tekke Mahallesi TOKİ 3.Etaptaki F 10 blokta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; kardeşleri ile birlikte aynı evde yaşadığı belirlenen Güneş Yaşaroğlu (52) isimli kadının ablası bir süreliğine gittiği İstanbul'dan evine döndüğünde kardeşinin yatakta hareketsiz yattığını gördü. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri Güneş Yaşaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güneş Yaşaroğlu'nun şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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