İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2024 Cuma / 6 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0393
  • EURO
    35,912
  • ALTIN
    2554.54
  • BIST100
    11024.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

521 milyon liralık vurgun istihbarata takıldı

Ticaret Bakanlığı, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşyanın ele geçirildiğini açıkladı.

DHA12 Temmuz 2024 Cuma 09:06 - Güncelleme:
521 milyon liralık vurgun istihbarata takıldı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı risk analizi ve istihbari çalışmalar sonucunda bir firmanın, ikiz konteyner yöntemi ile beyan harici kaçak eşya sokmaya çalıştığını belirledi. Yapılan incelemelerde, plastik ham madde olarak beyan edilen konteynerlerde cep telefonundan kol saatine, güneş gözlüğünden oyun konsol cihazına yaklaşık 36 ton 360 kilogram ağırlığında, çeşitli markalara ait, piyasa değeri yaklaşık 505 milyon lirası olan kaçak eşya ele geçirildi.

KOLİLERDE 230 BİN PAKET KAÇAK SİGARA

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ortak çalışmada da gümrük müdürlüğüne gelen konteyner risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında mercek altına alındı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından riskli değerlendirilen konteyner açıldığında, içerisinde bulunan kolilerin demir kaplamalarla sabitlendiği görüldü. Bunun üzerine kolileri açan ekipler, yabancı bandrollü kaçak sigaranın gizlendiğini tespit etti. Yaklaşık piyasa değeri 16 milyon 100 bin lira olarak belirlenen toplam 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigara ele geçirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.