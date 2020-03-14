53 binden fazla kez ByLock'a bağlandığı tespit edildi

AA 14 Mart 2020 Cumartesi 11:18 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 11:18

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, "FETÖ üyeliği" suçundan 11 yıl 6 ay 22 gün hapse çarptırılan Levent Özgüzel'e verilen cezanın gerekçesini açıkladı.

Sanık Özgüzel'in geçmişte örgüt içinde "askeri öğrencilerden sorumlu doktorluk", "ser-gözcülük", "eğitim alanında ortaokul, üniversite eyalet imamlığı" yaptığı, son olarak da yargı yapılanması içinde "üst düzey görev aldığı" anlatıldı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen Özgüzel'in, program üzerinden FETÖ'cü hakim/savcılarla ve örgüt içindeki diğer mahrem imamlarla irtibatlı olduğu bildirildi.

Gerekçeli kararda şu tespitler yer aldı:

"(Özgüzel'in) Örgüt mensubu hakim/savcıların saklanması için yer ayarladığı, gaybubet olarak adlandırılan evlerden sorumlu olduğu, örgüt mensuplarının yurt dışına kaçış eylemlerini organize ettiği, gizli soruşturma bilgilerini sızdırdığı ve bu sızdırılmaya aracılık ettiği anlaşılmıştır."

- BYLOCK'A 53 BİNDEN FAZLA BAĞLANTI



ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık Özgüzel'in, programa 53 binden fazla kez bağlandığı gerekçeli kararda yer aldı.

Buna göre, Özgüzel, sonu "02" ile biten GSM hattından 11 Ağustos 2014'ten itibaren ByLock sunucularıyla toplam 53 bin 792 kez bağlantı kurdu.

ByLock kullanımına ilişkin hazırlanan raporda Özgüzel'in, FETÖ'nün darbe girişimini 6 ay öncesinden bildiği, 28 Ocak 2016'da ByLock üzerinden, "Abi demiş ki 'Ben askerler ile konuştum, biz darbe yapacağız, ortamın biraz daha hazır olması gerek. Bana söz verdiler.' demiş." ifadelerinin yer aldığı darbeye ilişkin mesaj gönderdiği tespit edildi.

- KUMPAS HAKİMLERİ VE SAVCILARINI SAKLAMIŞ



Mahkemenin gerekçeli kararında, örgütün yargı yapılanmasında yer aldığı belirtilen "mahrem imam" Özgüzel'in, FETÖ'nün kumpas soruşturmaları ve davalarında görev alan örgüt üyesi hakim savcılarla irtibatlı olduğu ifade edildi.

Özgüzel'in irtibatlı olduğu belirtilen isimler arasında MİT tırları soruşturmasında görevli eski Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu, kozmik oda savcısı Mustafa Bilgili ile hakimleri Halil İbrahim Kütük, Nihal Uslu, İzmir askeri casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç ve Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin'in bulunduğu kaydedildi.

Özgüzel'in söz konusu isimlerin "gaybubet evi" adı verilen evlerde saklanması, yurt dışına kaçış süreçlerinin organizesi ve takibini yaptığı bildirildi.

- ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK CEZA VERİLDİ



Özgüzel'in savunmasında adı geçen hakim ve savcıları tanımadığını, ByLock'u kullanmadığını iddia ettiği ancak toplanan deliller kapsamında sanığın "FETÖ üyeliği" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, atılı suçun ceza alt sınırından uzaklaşılarak sanık Özgüzel'e 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildiği kaydedildi.