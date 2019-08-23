53 saatlik yangında havadan 7 bin 500 ton su atıldı

Bu tür orman yangınlarına karşı müdahalede Türkiye’nin Avrupa’nın en iyilerinden biri olduğunu ifade eden Karacabey, “2 binin üzerinde yangın söndürme aracı olmak üzere toplamda 4 bin araçla çalışıyoruz. Altı tane yönetim helikopterimiz var, ayrıca hizmet alımıyla çalıştığımız 30 helikopterimiz bulunuyor. Bu sahanın içerisinde de örnekleri olduğu gibi ormanların içerisinde sadece İzmir’de 330, Türkiye genelinde de 3 bin 100 su havuzu kurduk” dedi. Bölgede oluşturdukları su kaynakları ve helikopterlerin hareket kabiliyeti sayesinde çok kısa sürede alana tonlarca su bırakıldığına dikkati çeken Karacabey, “Helikopterlerin bu yangındaki etkinliği de oldukça fazlaydı. Yaklaşık 3 bin sorti yapıldı yani yaklaşık olarak her birinin 2.5 ton su aldığını hesap edersek burada 7 bin 500 ton su helikopterlerle atılmış oldu” diye konuştu.